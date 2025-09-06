日本テレビのドキュメントバラエティ番組『旅するSnow Man』が、7日(16:25〜)に放送される。深澤辰哉(左)と佐久間大介今回放送されるEpisode3は、Snow Manの深澤辰哉と佐久間大介、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が海、川、山に囲まれた大自然の宝庫、四国地方・高知を巡る旅する。「自然を堪能したい!」という佐久間からのリクエストで、車で向かったのは大自然に囲まれた高知のスポット。川釣りに挑戦し、釣った