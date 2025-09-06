テレ東のドラマ『シナントロープ』(10月6日スタート 毎週月曜23:06〜)の追加キャストが6日、発表された。「バーミン」メンバー4名○「バーミン」の冷徹なトップ・折田浩平役に染谷将太今回明らかになったキャストは4名。謎に包まれた裏組織「バーミン」の冷徹なトップ・折田浩平役を染谷将太、折田に従える龍二役を遠藤雄弥、龍二の幼馴染で相棒の久太郎役をアフロ、折田の右腕的存在で針金を操る女・睦美役を森田想が演じる。キャ