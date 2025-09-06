女優の福本莉子、アイドルグループ・なにわ男子の高橋恭平が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレットゲストとして出演した。『ストロボ・エッジ Season1』キャストが登場2025年10月31日よりWOWOWにて放送・配信される連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』でW主演を務める福本と高橋は、共演の山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、田鍋