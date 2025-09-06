中日は６日の巨人戦（バンテリン）に４―５で敗れて借金「１０」。巨人とのゲーム差は「４」に広がった。中日は初回に４番・細川、５番・ボスラーの連続アーチが飛び出した。二死一塁から細川がフルスイングした一撃は左翼席へ飛び込む１６号２ラン。「打ったボールはストレートです。初回から（先発の高橋）宏斗に先制をプレゼントできて良かったです」という主砲の一発に球場のドラゴンズファンは沸き上がった。さらにドー