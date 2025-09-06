【モデルプレス＝2025/09/06】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の板倉可奈が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】板倉可奈、スラリ美脚披露◆板倉可奈、美脚披露大人っぽい雰囲気のバーガンディトップス、ミニ丈スカートにチェックのアウターを羽織ったスタイリングで登場