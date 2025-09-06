【モデルプレス＝2025/09/06】HYBE傘下のレーベル・X LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。◆aoen「TGC初登場」6月11日にDebut Single「青い太陽（The Blue Sun）」をリリースしデビューしたばかりの新世代J-POPボーイズグループ・aoen。鍛え上げら