◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（６日・甲子園）阪神―広島で小児がんサバイバー２人がファーストピッチセレモニーに登場した。小児がん支援の啓発を目的に招待。投手役は小学３年の坂牧快莉くん、捕手役は中学３年の前田悠真くんが務めた。登板後にはベンチで佐藤輝と交流。好きな選手が佐藤輝だという坂牧くんは「うれしかった。サインボールをもらいました」と笑顔だった。「すごく緊張したけど、楽しかった。（佐藤輝