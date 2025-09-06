◆イースタン・リーグ楽天２―５巨人（６日・盛岡）巨人はイースタン・楽天戦に勝利し、連勝を７に伸ばした。イースタン首位を独走するチームは、今季成績を７１勝３５敗２分けとした。初回に石塚の先頭打者弾と増田陸の左中間ソロで２点を先制。さらに２回は石塚の左翼線を破る適時二塁打、３回は長野の適時打が飛び出し、序盤から試合のペースを握った。先発の育成２年目右腕・園田は４点リードの６回に浅村に右中間ソロ