◇セ・リーグ巨人5―4中日（2025年9月6日バンテリンD）巨人が1点を追う9回2死から中日に逆転勝利。125試合目で60勝に到達した。試合後、阿部慎之助監督（46）は2死満塁から値千金の同点打を放った代打の坂本勇人内野手（36）を称賛した。8月12日の中日戦（東京D）に「6番・三塁」でスタメン出場したのを最後に、この日まで21試合連続ベンチスタート。そんな坂本が崖っ縁の場面でチームを鼓舞し、劇的な勝利を呼び込む現