ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は５日、ロシアによる侵略を巡り、プーチン大統領が提案したモスクワでの首脳会談を拒否し、プーチン氏がキーウに来るよう逆提案した。ウクライナ西部の視察先で、米ＡＢＣニュースの取材に答えた。ゼレンスキー氏は「我が国が連日ミサイル攻撃を受けている中、モスクワに行くわけにはいかない」と述べた。プーチン氏の提案は、ゼレンスキー氏が求める会談を先送りすることが狙