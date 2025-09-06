突風で自宅の屋根の大半が吹き飛ばされた松下和馬さん＝6日午前10時23分、静岡県牧之原市家々の屋根が吹き飛び、何十本もの電柱がなぎ倒されていた。突風が襲った静岡県牧之原市の住宅街。発生から1日が過ぎた6日、住民は片付けに追われた。「先が見えない」「これからどうすればいいのか」。停電で冷房が使えない中、疲労がたまり、途方に暮れていた。朝から強い日差しが照りつけた細江地区。100人を超す住民が、家の庭や玄関