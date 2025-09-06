秋篠宮家の長男悠仁さまは6日夕、東京・元赤坂の宮邸前で、報道陣の声かけに「成年式を滞りなく終えることができ、安堵しています。これまで見守ってきてくれた家族をはじめとするお世話になった方々に深く感謝申し上げます」とにこやかに語られた。「皇室の一員としての役割をしっかりと果たしていきたい」とも述べた。秋篠宮ご夫妻は宮内庁を通じて文書で感想を公表した。「小さかった頃のことを思い出しながら、節目を迎え