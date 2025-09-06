EU＝ヨーロッパ連合は5日、アメリカのIT大手・グーグルが自社の広告を優先的に表示し、公平な競争を妨げたとして、日本円でおよそ5100億円の制裁金を科しました。EUの執行機関であるヨーロッパ委員会は5日、アメリカのIT大手・グーグルがEUの独占禁止法に違反しているとして、29億5000万ユーロ、日本円でおよそ5100億円の制裁金を科しました。グーグルがオンラインの広告市場で独占的な立場を乱用し、自社の広告を優遇的に、表示す