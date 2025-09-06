9月6日は、被爆した兵士の遺骨が山口市で発掘されたことをきっかけに「山口のヒロシマデー」とされています。山口市で原爆死没者を追悼する式典が行われました。式典は、兵士の遺骨が見つかった墓地に立てられた原爆死没者の碑の前で行われました。（山口県原爆被爆者支援センターゆだ苑 八代拓 理事長）「原爆というものが、現代にどのような影響を残しているのか、80年前、どのような苦しみを人々に与えたのか、本日