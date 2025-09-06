2025年9月5日、中国メディアの紅星新聞は、中国サッカー協会が男子の中国代表監督を公開募集し始めたことを報じた。記事は、協会がこのほど「新たなサイクルのナショナルチーム作りを大々的に強化し、実力とレベルを確実かつ急速に向上するため、良い風紀と善戦する意思を持ち、国のために栄光を目指す男子代表を作るため、代表監督を公開選抜することにした」という主旨の男子代表監督募集に関する公告を発表したことを伝えた。公