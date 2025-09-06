◇パ・リーグオリックス3―1日本ハム（2025年9月6日京セラD）オリックス・山岡泰輔投手（29）が粘った。同点の7回に2番手として登板。2死二、三塁を背負うも水谷を遊直に仕留め、無失点で切り抜けた。「3者凡退が一番目指しているところで、課題はたくさんありますけど。ゼロで抑えられたことはよかったです」直後に打線が勝ち越し、4勝目を記録。勝ちパターンの岩崎がベンチ外で、才木も前日に登板。その状況で託され