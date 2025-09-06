北朝鮮の新たな高級ビーチリゾート「元山葛麻海岸観光地区」の景色/Jon Chol Jin/AP（ＣＮＮ）どこまでも続く白い砂浜、青い海、オープンしたばかりのホテルが「元山葛麻（ウォンサンカルマ）」リゾートの海岸線を彩る。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記は、このリゾートを自国版のワイキキにしたいと望んでいる。だが問題がひとつある。ここには観光客がいないのだ。今年６月に開業したリゾートの映像をＣＮＮが確認したと