● 中日 4 − 5 巨人 ○＜21回戦・バンテリンドーム＞6日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−ヤクルト』で解説を務めた大矢明彦氏が、2位・巨人について言及した。同中継中に巨人が中日に勝利したことを伝えられると、大矢氏は「DeNAと2位、3位のしのぎを削っている状態なので、勝てる試合はしっかり勝たないとダメなので、今日は逆転で良い勝ち方じゃないですかね」と振り返った。巨人は同日の中日戦、2