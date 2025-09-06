バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が６日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のイタリアに２―３で競り負けた。第１セットは序盤はリードを許したが、石川祐希（ペルージャ）の連続得点で逆転。その後も石川、高橋藍（サントリー）らが得点を重ね、最後は相手のサーブがミスとなり、２５―２３で先取。第２セットは序盤から大差をつけられ