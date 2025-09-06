おしゃれも体型カバーも狙いたい大人世代に朗報！ 【GU（ジーユー）】で、ゆったりとしたシルエットのおしゃれシャツが販売中です。そこで今回はその人気シャツの魅力をスタッフさんの最旬コーデとともにご紹介。きれいめからカジュアルまで振り幅が広く、いつものコーデにさくっと羽織るだけでこなれ感を演出できそう。ぜひチェックして取り入れてみてください。 腰まわりまでカバーしてく