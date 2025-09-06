日本維新の会が6日、大阪市内の党本部で、吉村洋文代表（大阪府知事、50）をトップとする「副首都法案プロジェクトチーム（PT）」の初会合を開いた。災害などの発生時に首都圏機能を代替する「副首都」実現に向けて党内で制度設計などを検討し、9月中に副首都法案の骨格をまとめる。 【写真】まるでジュノンボーイやん！吉村代表18歳時のイケメン写真 会合後、藤田文武共同代表（44）とともに報道陣の取材に応じ