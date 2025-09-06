歌手のセリーヌ・ディオンが、５月にスイス・バーゼルで開催されたユーロビジョン・ソング・コンテストへのサプライズ出演を辞退せざるを得なかったと報じられている。1988年にスイス代表として同コンテストで優勝したセリーヌは、当時の楽曲『Ne Partez Pas Sans Moi（私をおいて旅立たないで）』を披露する予定だった。 【写真】懸命の闘病を続け、現在の症状も赤裸々に告白 仏紙ル・パリジャンに