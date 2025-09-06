日本ハム、阪神で活躍した今成亮太さんが６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。２０１２年に日本ハムから阪神にトレードされた際の裏側を明かす一幕があった。今回は「プロ野球トレード物語」。トレードを経験したレジェンドたちが今だから話せる裏話や爆笑エピソードを明かした。阪神へのトレードは自身が熱望したものだったことが明かされると「（日本ハムは）強かったんですよ。僕は