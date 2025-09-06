◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島(6日、甲子園球場)広島の先発・常廣羽也斗投手が、阪神相手に3回まで無安打の好投を披露しています。広島打線は初回、2アウトから小園海斗選手のヒットで好機をつかむと、モンテロ選手のタイムリーで先制に成功します。この1点の援護を手に今季3試合目の先発マウンドにあがった2年目右腕・常廣投手は、初回から2つのゴロとフライに取り三者凡退の好投。2回には好調の佐藤輝明選手と大山悠輔選手を相