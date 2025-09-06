イスラエル軍は5日、パレスチナ自治区ガザ地区にある高層ビルを空爆し、破壊しました。イスラエル軍が5日、ガザ地区のガザ市で行った攻撃の映像では、爆弾のような黒い影が確認できます。その後、高層ビルの下の部分に着弾して建物が倒壊しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスがこのビルでイスラエル軍への攻撃の指揮や監視活動を行っていたとし、事前に住民に警告した上で爆撃したとしています。一方、ロイター通信によりま