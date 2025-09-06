ＤｅＮＡは６日、山崎康晃投手がこの日のヤクルト戦（横浜）に医療的ケアを必要とする子どもとその家族を招待したと発表した。より多くの子どもたちを野球観戦に招待したいという思いをきっかけに、病気や障がいなどの理由から、普段現地での観戦が難しい子どもたちに横浜スタジアムで観戦する機会を提供すべく実現した招待企画。企画には藤浪、佐々木、度会も参加した。山崎は球団を通じ「僕も４年前にがんで母を亡くして、