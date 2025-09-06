宮城・加美町の住宅に体長約2メートルのクマが侵入し、住人がその一部始終を撮影しました。5日午後9時半ごろ加美町の住宅で撮影された映像では、体長約2メートルのクマが玄関先の風除室の中に侵入し、鳥のえさが入ったバケツをくわえて持ち去っていく様子が確認できます。こちらの住宅では、8月末から飼っていた七面鳥など13羽が、クマに食べられる被害を受けています。警察は、人慣れしたクマは住宅にまで入り込む恐れがあるとし