「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）幕内の玉鷲（４０）＝片男波＝が６日、千葉・松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われた二所ノ関一門の連合稽古に参加。７月の名古屋場所を優勝した琴勝峰、王鵬、阿炎らと１１番相撲を取り９勝２敗だった。鉄人が存在感を見せつけた。琴勝峰に押し込まれながら、突き押しで反撃して土俵を割らせた。部屋で稽古を見守った大勢の後援者から「おお〜」と、どよめきが起こるほどの力強さを披露