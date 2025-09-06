韓国俳優のイ・ジョンジェ（５２）やチョン・ウソン（５２）らが、制作会社・ＡＲＴＩＳＴスタジオ（レモンレイン）のキム前代表を相手取り提起した、損害賠償訴訟に勝訴したと６日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。該当訴訟は２０２４年はじめ、２人の所属事務所・ＡＲＴＩＳＴカンパニーなどが同スタジオへ約２９０億ウォン（約２９億円）を投資したが、キム前代表は契約に反して経営権移転を拒否したことに端を発