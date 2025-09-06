9月最初の週末は全国的に晴れて、台風一過の青空が広がりました。厳しい残暑が続く中、各地でこの時期ならではのイベントが開かれています。台風15号が去って青空が広がった徳島県の鳴門海峡。観潮船が渦潮に近づくと、観光客から歓声が上がりました。鳴門海峡ではダイナミックな渦潮が発生する“秋の大潮”を迎えています。観光客からは「初めて来たんですけどすごいです。結構ダイナミックで見応えがあります」「デカかったです