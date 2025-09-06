映画『ドラえもん』シリーズの45作目となる新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が制作されることが決定し、2026年に公開されることが発表された。1983年に公開された『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、43年の時を経て新たに生まれ変わる。あわせてティザービジュアル、特報映像が解禁された。【動画】ラストに衝撃！公開された映画『ドラえもん』海底鬼岩城の映像ティザービジュアルは、「海底１万メートル