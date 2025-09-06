俳優の山田裕貴（34）が5日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。NHK大河ドラマ「どうする家康」で共演した「嵐」松本潤（42）からのクレームを明かされる場面があった。MCの笑福亭鶴瓶は山田をよく知る人物として、松本に事前取材を行った。松本は多忙な山田について「完璧や」と語ったとし、鶴瓶は「あいつは完璧に（せりふを）入れてくるから、俺は怠けてたらあかんって逆に思ってたらしい」とも証言した