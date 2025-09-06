神奈川県の江の島の海で6日、親子が海に溺れて母親が死亡、男の子が心肺停止の状態になっています。午前11時半頃、神奈川・藤沢市江の島で「海で人が溺れている。『助けて』という声が聞こえた」と110番通報がありました。警察や消防によりますと40代の母親と男の子が洞窟のある岩場近くの海で溺れ、搬送先の病院で母親が死亡、男の子は心肺停止の状態になっています。警察が詳しい状況を調べています。