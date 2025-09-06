「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が６日、千葉・松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われた二所ノ関一門の連合稽古に参加。大関琴桜を相手に連続して１５番相撲を取り、１２勝３敗だった。立ち合いで圧力をかけ、おっつけなど左を効果的に使った大の里。「昨日と違って、落ち着いてできたと思います」とうなずいた。右差しから左をねじ込んでもろ差しになる場面もあり「相手によって対応でき