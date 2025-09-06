女子400メートル自由形で優勝し喜ぶ梶本一花＝東京アクアティクスセンター競泳の日本学生選手権第3日は6日、東京アクアティクスセンターで行われ、女子400メートル自由形は梶本一花（同大）が4分6秒81の大会新記録で勝ち、800メートル自由形と合わせて2種目制覇を果たした。200メートル個人メドレーの男子は松下知之（東洋大）が1分56秒58、女子は成田実生（明大）が2分10秒48で優勝し、そろって個人メドレー2冠を達成した。男