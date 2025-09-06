第2日、通算8アンダーで首位の岡田晃平＝富士桜CCロピアフジサンケイ・クラシック第2日（6日・山梨県富士桜CC＝7424ヤード、パー70）66で回った岡田晃平と細野勇策、67の長野泰雅のツアー初勝利を目指す3人が通算8アンダーの132で首位に並んだ。2打差の4位に蝉川泰果がつけた。通算5アンダーの5位に前田光史朗が続き、4アンダーの6位は賞金ランキングトップの生源寺龍憲。石川遼は2アンダーの10位で、3オーバーまでの65人が決