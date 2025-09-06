プロバスケットボール・Bリーグ「シーホース三河」の選手らが9月6日、愛知県安城市で開かれたイベントに登壇し、10月に開幕する新シーズンを前に、日頃応援してくれるブースターと交流しました。また、東海テレビで放送中の応援番組「TIPOFF！シーホース」の放送時間が、10月7日から毎週火曜日よる9時54分に変更となることが発表されました。