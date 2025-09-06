トーマス・トゥヘル体制となったイングランド代表は7日に2026年のW杯に向けた欧州予選でアンドラ代表と対戦する。イングランド代表はここまでの6試合で5勝1敗の成績を残している。トゥヘル監督はアンドラ戦前の記者会見に出席。W杯の本戦に向けて中盤の最適な形を探している最中だとコメントした。『Sky Sports』が伝えている。「現状、中盤のセンターではジョーダン・ヘンダーソン、デクラン・ライス、エリオット・アンダーソン、