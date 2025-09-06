今季チェルシーでの活躍が期待される若き21歳のブラジル代表は自身の目標を語った。今夏サウジアラビアのアル・カーディシーヤから現給与の5倍となる年間800万ユーロ、日本円およそ14億円のオファーが届いたが、それを拒否したチェルシーのブラジル代表MFアンドレイ・サントス。『Trivela』よると、当初チェルシーはアル・カーディシーヤから受けた移籍金7000万ユーロのオファーを検討していたが、A・サントス自身がこれを拒否。同