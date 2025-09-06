Joby AviationとANAホールディングスは、大阪・関西万博でANA塗装の電動垂直離着陸機（eVTOL）によるデモンストレーションフライトを一般公開する。Joby Aviationが開発する「Joby S4」を使用する。EXPO Vertiportから離陸し、海上を八の字に飛行する。高度300メートル以下を時速220キロ以内で、10分程度飛行する。実施期間は10月1日から13日までで、午前11時ごろと午後2時ごろからの2回実施する。土曜のみ午後4時ごろの飛行も検討