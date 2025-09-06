◆パ・リーグオリックス３―１日本ハム（６日・京セラドーム）日本ハムの新庄剛志監督が、清宮幸太郎内野手の走塁ミスに苦言を呈した。６回１死一、二塁、打球を右翼ポール際で好捕した杉本が素早く二塁へ送球。二塁走者・清宮幸が戻れず、併殺でチャンスがついえた。新庄監督は「あんなに走塁ミスしてたら、勝てるもんも勝てないね。あんな簡単な。でもその選手を使ってるのは俺だから、俺のミスですね」。きわどいタイミ