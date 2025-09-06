大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）にむけた二所ノ関一門連合稽古が６日、千葉・松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われた。名古屋場所で優勝した幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は９番。同・欧勝馬を押し出すなど途中４連勝するなど５勝。佐渡ケ嶽部屋在籍の“ホスト役”として稽古場を盛り上げた。「攻められないところもあって初日まで１週間しっかりやっていきたい」とうなずいた。先場所初優勝し、夏巡業から声をかけられる回