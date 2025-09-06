山口県周南市のコンビナートの桟橋付近の海底で5日に見つかった爆発物らしきもの。6日、海上自衛隊が確認したところ爆弾の可能性があり、信管らしきものが確認できたため、引き上げ作業を中断しました。徳山海上保安部によりますと5日、出光興産徳山事業所の東第三桟橋の周辺海域で、浚渫作業にともなう海底磁気探査をしていたところ、異常なポイントを発見、潜水調査で爆発物らしきもの1個が見つかりました。大きさは長さ12