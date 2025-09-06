◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）巨人が中日に土壇場の逆転勝ちで連敗を２で止め、借金を２とした。先発の井上温大投手は初回に２者連続アーチで３失点、２回にも１点を失い２回７安打４失点で降板。打線は中日の先発・高橋宏斗投手から３点を奪って追い上げ、１点差で迎えた９回２死から中日の守護神・松山晋也投手から５連打で２点を挙げ、試合をひっくり返した。代打・坂本勇人内野手が同点