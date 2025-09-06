ＪＲＡは９月６日、札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１５００メートル＝１０頭立て）に出走予定だったテーオーレックス（牡、栗東・岡田稲男厩舎、父サートゥルナーリア）が、装鞍所入所時に別馬との取り違えが判明したため競走除外となったことを発表した。同馬は８月９日に同厩舎で同じ鹿毛の牡馬のヒエンジョーとともに札幌競馬場に新規入厩して、入厩検疫所から両馬を取り違えたまま調教を行い、レース当日にマイクロチップなどで馬