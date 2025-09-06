◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）初優勝を狙う細野勇策（三共グループ）が３位で出て５バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算８アンダーで首位に浮上した。２２歳のレフティーは前半の１３番は２メートル、１４番と１５番は１メートルにピタリと寄せて３連続バーディー。後半も６番で５メートル、８番で４メートルを沈めて伸ばした。