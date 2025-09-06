ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック最終予選出場を懸けたパラアイスホッケーの世界選手権Bプール（2部相当）は6日、カザフスタンのアスタナで開幕し、日本はフランスに20―0で大勝して白星発進した。6チームが総当たりで対戦し、上位3チームが11月の最終予選（ノルウェー）に進む。（共同）