６日午前１１時半頃、神奈川県藤沢市江の島の岩場近くで、通行人の男性から「海で人が溺れている」と１１０番があった。藤沢署によると、溺れていたのは４０歳代女性と男子小学生の親子で、女性はその後、搬送先の病院で死亡が確認された。男児も搬送時に意識はなかったという。同署などが詳しい状況を調べている。現場は島の南西部で、観光客らでにぎわう人気スポットの近く。