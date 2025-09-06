フジテレビ「ボクらの時代」が８月３１日、放送され、プライベートでも親しくしているという伊藤沙莉、堺小春、「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が出演した。昨年放送され、伊藤がヒロインを務めたＮＨＫ朝ドラ「虎に翼」に小野知子役で出演し、話題を集めた３１歳の堺は、「この世界に入ったのは親の影響もあったと思う。物心ついた時には、舞台袖からパパを見てる…感覚だったから。父親とか母親のネームに悩まされてた時