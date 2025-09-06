アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣がソロデビューすることが明らかになった。9月下旬にユニバーサルミュージックよりデビューする。6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)で発表され、会場は驚きの声に包まれた。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣櫻井はFRUITS ZIPPERのミントグリーン担当として2022年より活動。2024年2月には自身初の写真集を出版した